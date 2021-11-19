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В Крыму завершены поиски пропавшего под Судаком 12-летнего мальчика. Найден, жив
Фото: Следком

В Крыму завершены поиски пропавшего под Судаком 12-летнего мальчика. Найден, жив

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 19:29 19.11.2021

В Крыму найден пропавший накануне вечером 12-летний житель села Грушевка Судакского района. Мальчик жив-здоров, в медицинской помощи не нуждается. О поисках ребенка — ЗДЕСЬ.

В настоящее время мальчик находится дома. В период безвестного отсутствия в отношении ребенка преступлений и иных противоправных деяний совершено не было. Следователями будет дана оценка обстановке в приемной семье, где проживает и воспитывается несовершеннолетний, оказано содействие. Также будет дана оценка работе контролирующих органов и изучены обстоятельства причин его ранее имевших место уходов, — сообщили в Следственном комитете.

Как уточнили в МЧС РК, мальчик нашелся в 15:30. Домой пришел сам, словно и не было поисковой операции. В ней, к слову, принимало участие свыше 300 человек, которые буквально прочесали 93 гектара горно-лесной местности.

В Крыму завершены поиски пропавшего под Судаком 12-летнего мальчика. Найден, жив

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