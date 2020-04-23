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В Ленинском районе Крыма массово игнорировали режим «самоизоляции»

В Ленинском районе Крыма массово игнорировали режим «самоизоляции»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Совет министров Крыма 13:58 23.04.2020

Проверка соблюдения режима «самоизоляции» в Ленинском районе дала неожиданный результат.

К сожалению, в Ленинском районе администрацией ведётся недостаточный контроль за выполнением положений Указа Главы Республики. Так, в центре посёлка Ленино зафиксирована выносная торговля в пешеходной зоне. Много людей категории «65+» замечено в магазинах и в парках. На рынке работает парикмахерская и магазин бытовой техники, напротив администрации работает кафе с посетителями внутри. То есть, всё, что нельзя в посёлке Ленино работает. Прошу администрацию, депутатский корпус и полицию разобраться с этими фактами, — сказал глава Совмина РК Юрий Гоцанюк.

Премьер-министр сообщил, что дезобработка многоквартирных домов в Ленинском районе осуществляется один раз в два-три дня. При этом обрабатывается только первый и второй этаж, «что не может не вызывать недовольства населения».

Также выявлены нарушения в деятельности МУП «Лениновское МЖКХ», где работает 47 человек. Не измеряется температура тела у работников, журнал отсутствует, санитарная обработка в помещениях не проводится. В Ленинском филиале ГБПОУ РК «Приморский профессиональный техникум», где работает 38 человек, также не у всех измеряется температура, санобработка проводится не во всех служебных помещениях, — рассказал Юрий Гоцанюк.

Есть нарушения (но не такие массовые) и в Керчи, и в Феодосии, и в Щёлкино. В основном, это торговля на рынках «продукцией непродовольственной группы товаров», «прогулки» на берегу моря, тяп-ляп дезинфекция и уборка подъездов многоквартирных домов.

В Ленинском районе Крыма массово игнорировали режим «самоизоляции»

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