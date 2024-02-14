Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | В Ленинском районе Севастополя отремонтируют 4,6 км водопровода
актуально в республике
В Ленинском районе Севастополя отремонтируют 4,6 км водопровода

В Ленинском районе Севастополя отремонтируют 4,6 км водопровода

Опубликовал: CrimeaPRESS в Севастополь 22:36 14.02.2024

В Севастополе в рамках реализации мероприятий по снижению потерь в сетях водоснабжения идёт капитальный ремонт сетей водопровода от водопроводного узла — 7 до 2 км Балаклавского шоссе. Водовод питает улицы в Ленинском районе: проспект Генерала Острякова, улицы Хрусталёва, Шабалина, Николая Музыки, Якова Иванова, Маршала Бирюзова, Лобанова.

Существующий стальной водовод диаметром 400 мм был построен в 1963 году, его физический износ составляет свыше 80%. За шестидесятилетний период эксплуатации капитальные ремонты не проводились, и в последнее время на сети возникали аварийные ситуации. Мы капитально отремонтируем 4,6 км водопровода бестраншейным способом санации для минимизации потребности в земляных работах. Метод предполагает уменьшение диаметра полиэтиленовой трубы, её протяжку внутрь ремонтируемого трубопровода и последующее восстановление исходного диаметра с плотным прижатием к стенкам восстанавливаемой трубы. Этот метод применяется как для устранения структурных повреждений, так и для защиты от коррозии и устранения утечек, – отметил и. о. заместителя губернатора Евгений Горлов. 

Он также добавил, что технология позволяет перекрыть любые, в том числе структурные повреждения трубопровода, увеличить пропускную способность сети и продлить срок службы водовода на 50 лет.

Узнайте больше:  Михаил Развожаев поздравил учёных Севастополя с Днём российской науки

В Ленинском районе Севастополя отремонтируют 4,6 км водопровода

Просмотры: 2 112

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: ЖКХ в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
ЖКХ в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.