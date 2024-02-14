В Ленинском районе Севастополя отремонтируют 4,6 км водопровода

В Севастополе в рамках реализации мероприятий по снижению потерь в сетях водоснабжения идёт капитальный ремонт сетей водопровода от водопроводного узла — 7 до 2 км Балаклавского шоссе. Водовод питает улицы в Ленинском районе: проспект Генерала Острякова, улицы Хрусталёва, Шабалина, Николая Музыки, Якова Иванова, Маршала Бирюзова, Лобанова.

Существующий стальной водовод диаметром 400 мм был построен в 1963 году, его физический износ составляет свыше 80%. За шестидесятилетний период эксплуатации капитальные ремонты не проводились, и в последнее время на сети возникали аварийные ситуации. Мы капитально отремонтируем 4,6 км водопровода бестраншейным способом санации для минимизации потребности в земляных работах. Метод предполагает уменьшение диаметра полиэтиленовой трубы, её протяжку внутрь ремонтируемого трубопровода и последующее восстановление исходного диаметра с плотным прижатием к стенкам восстанавливаемой трубы. Этот метод применяется как для устранения структурных повреждений, так и для защиты от коррозии и устранения утечек, – отметил и. о. заместителя губернатора Евгений Горлов.

Он также добавил, что технология позволяет перекрыть любые, в том числе структурные повреждения трубопровода, увеличить пропускную способность сети и продлить срок службы водовода на 50 лет.