В Ливадийском дворце пройдёт «Белый бал»

17 декабря в Ливадийском дворце проведут традиционный «Белый бал». В мероприятии примут участие представители танцевальных студий, коллективов и курсанты-нахимовцы. Нарядные пары закружатся в вальсах, мазурках, польках и котильонах. Как сообщает Туристический портал Крыма, «Белый бал» давно стал прекрасной традицией бывшей резиденции Романовых. Событие посвящено Дню святого Николая, который отмечается 19 декабря.

В празднике примут участие крымские танцевальные коллективы, студии исторического танца, любители классических танцев, в том числе «Южный свет», «Исторический бульвар», «Цветок Тавриды», «Феерия», «Ренессанс», «Падеграс», «Фоксмодерн», а также курсанты Черноморского высшего военно-морского училища им. Нахимова. В качестве гостей приглашены участники школы классического танца. Они выступят со своей хореографической программой: покажут фрагменты из лучших классических балетов.

Танцевать участники будут вальсы, кадрили, польки, мазурки и котильоны. Запланированы два отделения. Мероприятие начнётся в 13:00. Вход на бал – по пригласительным. Также посетить его можно будет в рамках экскурсии по дворцу.