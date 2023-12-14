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В Ливадийском дворце пройдёт «Белый бал»
Белый бал в Ливадийском дворце. Фото со страницы дворца в ВКонтакте

В Ливадийском дворце пройдёт «Белый бал»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 16:14 14.12.2023

17 декабря в Ливадийском дворце проведут традиционный «Белый бал». В мероприятии примут участие представители танцевальных студий, коллективов и курсанты-нахимовцы. Нарядные пары закружатся в вальсах, мазурках, польках и котильонах. Как сообщает Туристический портал Крыма, «Белый бал» давно стал прекрасной традицией бывшей резиденции Романовых. Событие посвящено Дню святого Николая, который отмечается 19 декабря.

В празднике примут участие крымские танцевальные коллективы, студии исторического танца, любители классических танцев, в том числе «Южный свет», «Исторический бульвар», «Цветок Тавриды», «Феерия», «Ренессанс», «Падеграс», «Фоксмодерн», а также курсанты Черноморского высшего военно-морского училища им. Нахимова. В качестве гостей приглашены участники школы классического танца. Они выступят со своей хореографической программой: покажут фрагменты из лучших классических балетов.

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Танцевать участники будут вальсы, кадрили, польки, мазурки и котильоны. Запланированы два отделения. Мероприятие начнётся в 13:00. Вход на бал – по пригласительным. Также посетить его можно будет в рамках экскурсии по дворцу.

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