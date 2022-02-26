В Минобороны РФ рассказали о морском бое близ острова Змеиный

Минобороны РФ обнародовало информацию о морском бое близ острова Змеиный. 16 катеров ВМС Украины, используя «тактику роя», в пятницу попытались атаковать корабли российского Черноморского флота, которые вывозили с острова Змеиный 82 сложивших оружие украинских военных.

6 украинских катеров были уничтожены, никто из военнослужащих с острова Змеиный не пострадал, — заявил официальный представитель Минобороны, генерал-майор Игорь Конашенков.

В Минобороны утверждают, что целью украинских катеров было уничтожение судов с пленными и что украинские силы действовали под прикрытием гражданских судов.

Остров Змеиный расположен примерно в 35 км от побережья Одесской области Украины, на нем располагался гарнизон украинских пограничников. В ночь на 26 февраля Госпогранслужба Украины сообщила, что контроль над островом потерян. Позднее в российском Минобороны также заявили о занятии острова Змеиный. 26 февраля Черноморский флот сообщил, что 82 пленных украинцев доставлены в Севастополь с острова Змеиный, и что «после завершения юридических процедур» их планируют отправить по домам.

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