реклама крым
Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | В Минобороны РФ рассказали о морском бое близ острова Змеиный

crimeapress_news



реклама в крыму
В Минобороны РФ рассказали о морском бое близ острова Змеиный
Фото: newizv.ru

В Минобороны РФ рассказали о морском бое близ острова Змеиный

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 19:57 26.02.2022

Минобороны РФ обнародовало информацию о морском бое близ острова Змеиный. 16 катеров ВМС Украины, используя «тактику роя», в пятницу попытались атаковать корабли российского Черноморского флота, которые вывозили с острова Змеиный 82 сложивших оружие украинских военных.

6 украинских катеров были уничтожены, никто из военнослужащих с острова Змеиный не пострадал, — заявил официальный представитель Минобороны, генерал-майор Игорь Конашенков.

В Минобороны утверждают, что целью украинских катеров было уничтожение судов с пленными и что украинские силы действовали под прикрытием гражданских судов.

Узнайте больше:  Всего в Крыму за сутки зафиксировано более 1200 случаев новой коронавирусной инфекции

Остров Змеиный расположен примерно в 35 км от побережья Одесской области Украины, на нем располагался гарнизон украинских пограничников. В ночь на 26 февраля Госпогранслужба Украины сообщила, что контроль над островом потерян. Позднее в российском Минобороны также заявили о занятии острова Змеиный. 26 февраля Черноморский флот сообщил, что 82 пленных украинцев доставлены в Севастополь с острова Змеиный, и что «после завершения юридических процедур» их планируют отправить по домам.


Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2022гг.