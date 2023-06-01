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В муниципалитетах Крыма

В муниципалитетах Крыма за месяц должны разработать планы ремонта подъездов многоквартирных домов

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:44 01.06.2023

Глава РК Сергей Аксёнов провел рабочее совещание о проблемных вопросах муниципальных образований в Республике Крым. Он подчеркнул, что наведение порядка в муниципалитетах должно быть завершено до 1 июля. К этому времени должны быть отлажены инструменты для системного поддержания чистоты. В течение недели вице-премьеры объедут подшефные муниципалитеты, чтобы проконтролировать выполнение поручений.

При этом Сергей Аксёнов напомнил, что уборка в крымской столице должна быть завершена уже до конца недели.

В Симферополе активно ведутся работы, результаты уже видны жителям города. Значительные успехи были достигнуты, в том числе благодаря субботникам, – добавил Глава Республики

Кроме того, по поручению Сергея Аксёнова до 1 июля должен быть составлен план ремонта всех подъездов в многоквартирных домах в муниципалитетах. Также должны быть определены сроки завершения работ по организации уличного освещения хозспособом.

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