В Музыкальном театре Республики Крым стартовал показ новогодних гала-концертов

В Государственном академическом Музыкальном театре Республики Крым стартовал показ новогодних гала-концертов. Первое представление уже состоялось 26 декабря. Зрителей приглашают на новогодний концерт 29, 30 и традиционно 31 декабря. В наступающем году встреча с артистами состоится 3 и 5 января.

В главном новогоднем празднике принимают участие мэтры театра и молодые исполнители. Концерт, состоящий из двух отделений, проходит в сопровождении симфонического оркестра театра. Приветствуя приближающийся Новый 2024 год, по сцене пролетит Зеленый дракон, — рассказали организаторы.

Ведущие концерта — Андрей Кошелев, Камелия Педан, Виктор Феклушин и Маргарита Хусаинова с первых минут концертной программы зададут новогоднее настроение. Они исполнят знаменитую песню шведской группы АББА «Happy New Year». Зрителям предложат вспомнить новогодние хиты «Снежинка», «Разговор со счастьем», «Увезу тебя я в тундру», «А снег идет», «Звенит январская вьюга». Сюрпризом для публики станет исполнение песен Пак Чжэ Сана «GanghamStyle», Гарика Сукачева «Моя бабушка курит трубку», Виктора Резникова «Песня о бумажном змее». Артисты балета порадуют новыми работами — «Русский танец», «Танец Дракон», «Свидание на Чукотке».

Финальную песню Сергея Ревтова и Михаила Гуцириева «Ночь счастливых надежд» исполнят все артисты.

Режиссер концерта Анжелика Добрунова, дирижер — заслуженный деятель искусств Республики Крым Эльмира Мухтерем.

Пресс-служба министерства культуры РК. Фото – Государственный академический Музыкальный театр РК.