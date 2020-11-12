В память о последнем кровопролитном бое Гражданской войны в Крыму

В Красногвардейском районе Крыма, в селе Видное сегодня был открыт памятный знак (камень), посвященный последним кровопролитным боям Гражданской войны (близ станции Курман-Кемельчи).

Гражданская война подходила к своему завершению! 12 ноября 1920 года в балке, в районе станции Курман-Кемельчи (ныне Урожайная), состоялся последний бой между Красной и Белой армиями на юге России, — гласит надпись на мемориальной плите.

А надпись на самом камне не менее назидательна:

Мы – один народ, одна страна, никуда от этого не деться. Даже если разрывает сердце надвое Гражданская война.

Глава муниципального образования Красногвардейский район Роман Шантаев поддержал идею создания памятного знака:

В наше время не все поймут почему именно этот знак, а не дороги или тротуар. Ответ прост – мы никто, если не помним своего прошлого. Благодарю всех, кто выступил инициатором создания этого памятного знака нашей истории. Уверен нас большинство, кто чтит память предков, кто остается истинным патриотом своей державы.

В мероприятии приняли участие глава поселения Анатолий Ерохин, уполномоченным по правам человека в Республике Крым Лариса Опанасюк, общественники, крымчане, небезразличные к истории родной страны.

Фото: пресс-служба главы Красногвардейского муниципального района.

СПРАВКА: Известный эмигрантский историк В.Е. Павлов писал: «В 18 часов 30 октября (12 ноября) окончился последний бой частей русской армии». Ему вторит командарм 2-й Конной армии Ф.К. Миронов: «Бой Второй Конной в районе станции Курман — Кемельчи был последним боем советских войск в Крыму. И мы вправе сказать, что последними пушками, говорившими в Крыму, были пушки Второй Конной армии. Последний догорающий луч солнца был свидетелем последнего артиллерийского выстрела красных 12 ноября 1920 г.».