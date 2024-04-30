В парках Симферополя по выходным будет играть оркестр

С 1 мая в парках Симферополя заиграет духовой оркестр. Марши и вальсы будут звучать в исполнении городского эстрадно-духового оркестра в День международной солидарности трудящихся в сквере им. К.А. Тренева.

Далее оркестр будет радовать слушателей в субботние дни, в сквере им. К.А. Тренева, и в воскресные дни, в парке им. Ю.А. Гагарина с 16:00.

Фото и информация: администрация Симферополя.