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В парках Симферополя по выходным будет играть оркестр

В парках Симферополя по выходным будет играть оркестр

Опубликовал: CrimeaPRESS в Жизнь в Республике 16:03 30.04.2024

С 1 мая в парках Симферополя заиграет духовой оркестр. Марши и вальсы будут звучать в исполнении городского эстрадно-духового оркестра в День международной солидарности трудящихся в сквере им. К.А. Тренева.

Далее оркестр будет радовать слушателей в субботние дни, в сквере им. К.А. Тренева, и в воскресные дни, в парке им. Ю.А. Гагарина с 16:00.

Фото и информация: администрация Симферополя.

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