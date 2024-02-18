В понедельник в центре Симферополя снова перекроют улицу в центре

Администрация Симферополя сообщает о перекрытии в понедельник, 19 февраля улицы Пушкина. Причина — обрезка деревьев (уже парализовавшая не раз на прошлой неделе движение транспорта в центре города).

В связи с проведением работ по обрезке зеленых насаждений с 07:30 до 00:00 часов 19.02.2024 будет ограничено движение на участках улицы Пушкина (от улицы Маяковского до улицы Гоголя).

В Симферополе ведутся работы по обрезке зеленых насаждений на центральных улицах города, в связи с чем информируем жителей города о возможном затруднении передвижения транспортных средств по центральным улицам, — сообщили в администрации.