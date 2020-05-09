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В поселке Гвардейское, под Симферополем после реставрации открыли памятник на Братской могиле

В поселке Гвардейское, под Симферополем после реставрации открыли памятник на Братской могиле

Опубликовал: CrimeaPRESS в Памятники в Крыму 13:46 09.05.2020

Утром 9 мая в поселке Гвардейское, под Симферополем состоялось открытие памятника на Братской могиле павших героев Великой отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.

В поселке Гвардейское, под Симферополем после реставрации открыли памятник на Братской могиле

В 1984 году в посёлке Гвардейское была открыта Братская могила. Однако при её возведении была допущена ошибка. По информации, полученной с управления Федеральной службы безопасности Южного военного округа и благодаря их помощи эта ошибка была устранена. И на сегодняшний день, именно 9 мая, в день 75-летия Победы мы, можно сказать, второй раз открываем эту братскую могилу с исправлениями, где фамилия майора Буканова, врио начальника группы «СМЕРШ», теперь сделана правильно. Я думаю, его внуки увидят всё это и будут гордится им, — рассказал заместитель командира части в пгт. Гвардейское по воспитательной работе, подполковник Евгений Мажара.

В поселке Гвардейское, под Симферополем после реставрации открыли памятник на Братской могиле

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