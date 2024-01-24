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В правительстве обсуждали тему создания арт-резиденции в Симферополе  

В правительстве Крыма обсуждали тему создания арт-резиденции в Симферополе  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 21:15 24.01.2024

Премьер-министр крыма Юрий Гоцанюк провел рабочую встречу с заместителем генерального директора по капитальному строительству и инфраструктурному развитию арт-кластера «Таврида» Виталием Петруниным.

Обсудили перспективы создания арт-резиденции в Симферополе и на территории других муниципальных образований Республики Крым. Капитальный ремонт и оснащение первой крымской арт-резиденции арт-кластера «Таврида» завершается в Судаке. Новая площадка для творчества включает в себя галерейное пространство для проведения художественных выставок, лекционный и хореографический залы, студии и творческие мастерские, библиотеку и зону свободного пространства для совместной работы. Уже скоро здесь будут проводиться культурные мероприятия: кинопоказы, театрализованные представления, концерты и интерактивные программы, — подвел итоги встречи Юрий Гоцанюк.

По словам премьер-министра Крыма, также обсуждалось участие Республики во Всероссийском конкурсе программ комплексного развития молодёжной политики «Регион для молодых» и об устройстве необходимых инженерных сетей на территории арт-кластера в бухте Капсель.

Поддержал инициативу АНО «Центра развития культурных инициатив» создать на территории академии «Меганом» контент-центр — это открытая площадка для натуральных съёмок, парк кинодекораций, павильонный комплекс и ряд парковок, — отметил Юрий Гоцанюк.

 

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