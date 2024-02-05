В правительстве Севастополя рассмотрели итоги общественных обсуждений генерального плана города

Проект генплана Севастополя был одобрен градостроительным советом в конце ноября. 19 января начались общественные обсуждения. За две недели (по информации городского правительства) экспозиции посетили более 4 500 человек, поступило более 3 300 предложений. Большая часть вопросов касалась того, к каким функциональным зонам относятся принадлежащие севастопольцам земельные участки или объекты капстроительства.

Несколько вопросов по генплану, вызвавших наибольшее внимание севастопольцев, перечислил губернатор Михаил Развожаев:

Гераклейская рокада и тоннель под Севастопольской бухтой. Эти крупнейшие объекты внесены в генплан и, конечно, людей беспокоит, не затронет ли стройка их дома. Основное: к реализации проекта мы пока не приступаем — это проект не ближайшего будущего, мы работаем над включением его в федеральные программы. Обсуждать конкретику можно будет на стадии проектирования. Конечно трассировки будут выбираться с учетом минимальных изъятий.

В Качинском и Гагаринском муниципалитетах, а также в Сахарной Головке и Инкермане люди обеспокоены тем, что Минобороны в отношении их земельных участков установлены ограничения от объектов обороны и безопасности.

По понятным причинам публично мы рассматривать все нюансы не будем. На данном этапе хочу всех успокоить и заверить, что установление таких зон не является основанием для лишения прав как на земельные участки, так и на использование расположенных на них объектов недвижимости. Мы будем предметно обсуждать эти зоны и все соответствующие ограничения с Минобороны при согласовании генплана, — отметил Развожаев.

Много обращений поступило по поводу использования территории Юхариной балки, где землю у города арендует ДОСААФ.

Разработчики генплана предложили в будущем организовать здесь зону жилой застройки, поскольку вокруг уже построены дома и по санитарным нормам аэродрома здесь быть не может. Вместе с этим, деятельность ДОСААФ на этой территории никто прекращать не будет. А само предложение будут обсуждать члены комиссии по подготовке проекта генплана — они определят, при каких условиях возможна его реализация, — прокомментировал глава города.

Также поступило много предложений о переводе земельных участков, расположенных в Байдарской долине из зоны сельскохозяйственного использования в зону для индивидуального жилищного строительства путем расширения границ поселений.

В целом принцип такой: дальнейшей хаотичной застройки допустить нельзя, учитывая уникальность этих мест и рекреационное значение особо охраняемых природных территорий. При этом развитие поселений там, где это возможно (или фактически уже случилось) должно быть, при условии наличия всех необходимых коммунальных ресурсов. Все, кто оставил подобные предложения, будут приглашены на комиссию, члены которой будут рассматривать такие вопросы индивидуально с учетом всех особенностей использования территории, — уточнил Михаил Развожаев.

По его словам, протокол по итогам общественных обсуждений будет подготовлен до 8 февраля, следом на сайте Департамента архитектуры появится заключение, после чего начнёт работу комиссия по подготовке проекта Генерального плана в составе руководителей исполнительных органов Севастополя, представителей Заксобрания города и глав муниципальных образований. Она будет рассматривать все поступившие замечания и предложения. На основании решений комиссии разработчики доработают проект генплана, после чего итоговый документ будет представлен Законодательному собранию.

Как я уже говорил, утвердить генплан мы рассчитываем к лету, — резюмировал губернатор Севастополя.