В профильный Комитет Госдумы внесены дополнительные поправки в Конституцию РФ

Сегодня в профильный Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству поступили поправки ко второму чтению законопроекта об изменения в Конституцию РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти».

По информации пресс-службы Государственной Думы, Поправки внесли Председатели Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и по бюджету и налогам Андрей Макаров, а также члены Совета Федерации.

Поправками предлагается внести изменения в главу 8 Конституции Российской Федерации, посвященную местному самоуправлению.

Павел Крашенинников сообщил, что поправки были подготовлены на основании предложений членов соответствующей Рабочей группы. Обсуждение текста проходило в рамках специализированной подгруппы, после чего поддержанные поправки обсудили сегодня на общем заседании.

Поправками предлагается уточнить часть 1 статьи 131 Конституции, указав, что местное самоуправление осуществляется в муниципальных образованиях, виды которых устанавливаются федеральным законом. Территории муниципальных образований определяются с учетом исторических и иных местных традиций. Структура органов местного самоуправления определяется населением самостоятельно в соответствии с общими принципами организации местного самоуправления в Российской Федерации, установленными федеральным законом.

Предлагается дополнить статью 131 новой частью, в которой указывается, что органы государственной власти могут участвовать в формировании органов местного самоуправления в случаях и порядке, установленных федеральным законом.

Павел Крашенинников отметил, что вышеуказанные положения уже содержатся в федеральных законах, и поправками предлагается поднять их на конституционный уровень.

Кроме того, статью 131 предлагается дополнить новой частью 4, в которой указано, что особенности осуществления публичной власти на территориях городов федерального значения, административных центров (столиц) субъектов Российской Федерации и на других территориях могут устанавливаться федеральным законом.

Часть 2 статьи 132 Конституции предлагается изложить в следующей редакции, указав, что органы местного самоуправления решают установленные федеральным законом вопросы местного значения, в том числе самостоятельно управляют муниципальной собственностью, формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, вводят в действие местные налоги и сборы. Органы местного самоуправления в пределах предусмотренной федеральным законом компетенции обеспечивают доступность медицинской помощи.

Павел Крашенинников подчеркнул, что положение об обеспечении доступности медицинской помощи было выдвинуто Леонидом Рошалем на встрече с Президентом, и поддержано членами Рабочей группы.

В часть 2 статьи 132 Конституции предлагается внести уточнения, указывающие, что органы местного самоуправления могут наделяться федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации отдельными государственными полномочиями только при условии передачи им необходимых для осуществления таких полномочий материальных и финансовых средств.

Глава профильного Комитета Госдумы отметил, что предлагаемые поправки позволят более эффективно выстроить систему взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправлении в целях решения общих задач по обеспечению интересов населения на соответствующей территории.

Фото и материалы: пресс-служба Госдумы.