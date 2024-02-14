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В Раздольненском районе завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса

В Раздольненском районе завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 16:26 14.02.2024

Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов совместно с руководителями Раздольненского района Татьяной Вышинской и Денисом Олейником посетил спортивные объекты в рамках рабочей поездки в регион.

В Раздольненском районе завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса

Глава крымского парламента осмотрел физкультурно-оздоровительный комплекс, официальное открытие которого планируется до конца февраля. Владимир Константинов отметил высокое качество проведенных работ, подчеркнув, что комплекс открытого типа включает несколько игровых площадок и модульное спортивное сооружение.

В Раздольненском районе завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса

Созданная инфраструктура позволяет заниматься борьбой, игровыми и другими видами спорта, проводить соревнования, — сказал Владимир Константинов.

В Раздольненском районе завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса

Председатель Государственного Совета РК также побывал на заводе «Юг Молоко», где трудятся более 170 человек, и пообщался с сотрудниками предприятия.

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В Раздольненском районе завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса

После возвращения Крыма в Россию завод изменился: было приобретено новое оборудование и здания, отремонтированы производственные цеха. Сейчас продукция, выпускаемая на предприятии, пользуется популярностью в Крыму и других регионах России, — отметил Константинов.

В Раздольненском районе завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса

Глава парламента также оценил работу Раздольненской РЭС «Крымэнерго». Здесь, по его словам, работает сплоченный, профессиональный трудовой коллектив, благодаря чему в районе получается эффективно и оперативно ликвидировать последствия чрезвычайных ситуаций, устранять аварии на сетях. РЭС обслуживает более 13 тысяч физических лиц и порядка 500 юридических лиц.

В Раздольненском районе завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса

Фото и материалы: пресс-служба председателя Госсовета РК.

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