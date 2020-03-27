В Республике Крым временно отменили льготный проезд в общественном транспорте

С 28 марта по 14 апреля в Республике Крым приостанавливается бесплатный проезд во всех видах общественного транспорта для пассажиров, на которых распространяются такие льготы. Об этом сообщила вице-премьер – министр труда и соцзащиты РК Елена Романовская. На фоне ограничений для лиц старше 65 лет – им предписан строгий режим самоизоляции – мера логичная. Пенсионеров не будет на улицах, а значит не будет и в общественном транспорте.

С 28 марта по 14 апреля приостанавливается действие льготного проезда в автобусах, троллейбусах, трамваях, следующих по маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении; в автобусах, троллейбусах по маршрутам регулярных перевозок в пригородном и междугородном сообщении; в железнодорожном транспорте общего пользования в пригородном и междугородном сообщении для льготных категорий граждан, – уточнила Романовская.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов отметил, что данная мера в первую очередь направлена на то, чтобы уберечь здоровье пенсионеров.

Люди разъяснений просто не слышат, они подвергают опасности себя и своих родных и близких. Данная мера не направлена на то, чтобы нанести вред крымчанам. Но как мера предупреждения распространения инфекции, считаю, что она эффективна, – заявил Аксёнов.

Глава РК также поручил разработать меры поддержки перевозчиков, которые понесут убытки вследствие введения ограничительных мер.