В России автоправа могут приравнять к паспорту гражданина

В России предлагается разрешить использование водительских удостоверений для идентификации. Соответствующий законопроект внесло в Госдуму Правительство РФ. В частности, аатоправа можно будет использовать для подтверждения личности при денежных операциях

Поправки предлагается внести в ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В случае принятия законопроекта номер водительского удостоверения можно будет использовать для упрощенной идентификации при операциях с денежными средствами.

В целях совершенствования порядка проведения упрощенной идентификации клиента — физического лица, расширения перечня аутентификаторов и каналов дистанционного взаимодействия законопроектом предлагается установить возможность использования в таком качестве номера водительского удостоверения, — говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Также инициатива предполагает увеличение лимитов по отдельным операциям, в отношении которых идентификация не проводится.

Предлагается повышение суммы лимитов для обязательной идентификации операций при приеме от клиентов — физических лиц страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортных средств и договору добровольного страхования транспортного средства с 15 000 рублей до 40 000 рублей, — отмечается в пояснительной записке.

В документе прописана отсрочка вступления в силу новых положений на 180 дней со дня официального опубликования соответствующего Федерального закона, в случае его окончательного принятия.

Фото и материалы: пресс-служба Госдумы.