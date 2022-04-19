В России георгиевскую ленту приравняют к символам воинской славы

В Госдуму внесен законопроект о приравнивании георгиевской ленты к символам воинской славы. Согласно законопроекту , за публичное осквернение георгиевской ленты будет наступать уголовная либо административная ответственность.

За публичное осквернение символа воинской славы юридическому лицу грозит штраф от 3 до 5 млн. рублей с конфискацией или без таковой, физическому лицу — штраф в размере до 3 млн. рублей либо лишение свободы на срок до трех лет. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или в сети интернет, наказываются штрафом в размере от 2 до 5 млн. рублей или лишением свободы на срок до пяти лет.

Никто не говорит о том, что за ношение георгиевской ленты, скажем, на сумке будут наказывать. Вы ведь вешаете георгиевскую ленту потому, что гордитесь ей, уважаете память предков. Но если вы публично сожжете георгиевскую ленту, за это последует наказание, — подчеркнула соавтор законопроекта, заместитель Председателя Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко.

Парламентарий напомнила, что движение «Волонтеры Победы» уже семь лет является соорганизатором акции «Георгиевская ленточка».

«Волонтеры Победы» раздают георгиевские ленты не только в России, но и за рубежом. Иногда их приходится раздавать подпольно, поскольку в ряде стран она запрещена, но там есть люди, для которых эта лента ценна и важна. Мы видим, как за рубежом в некоторых странах за ношение георгиевской ленты людей притесняют, унижают и избивают. Ее срывают публично с ветеранов Великой Отечественной войны, запрещают на законодательном уровне. Наш долг — признать георгиевскую ленту на законодательном уровне и официально защитить наш символ единства и Победы, — резюмировала Ольга Занко.