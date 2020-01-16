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В России появятся города трудовой доблести
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В России появятся города трудовой доблести

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:25 16.01.2020

Государственная Дума на пленарном заседании в четверг, 16 января, приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается установить в нашей стране почетное звание «Город трудовой доблести».

Звание «Город трудовой доблести» присваивается городу Российской Федерации, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность, — сказано в документе.

Основанием для присвоения звания может стать награждение предприятий государственными наградами или вручение им переходящих красных знамен Государственного комитета обороны СССР, награждение работников предприятий госнаградами за трудовые заслуги, а также документально подтвержденные факты трудового героизма жителей города в 1941–1945 годах. Согласно проекту ходатайство с приложенным к нему экспертным заключением Российской академии наук, подтверждающим наличие указанных оснований, будет рассматриваться Российским организационным комитетом «Победа».

В городе, удостоенном такого звания, будет устанавливаться стела с изображением герба города и текстом соответствующего указа Главы государства. Также будут проводиться публичные мероприятия и праздничные салюты 1 мая, 9 мая и в День города.

В России появятся города трудовой доблести

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