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«Верево Сити»
В России запретили размещать звуковую рекламу на зданиях
Иллюстрация: mohamed_hassan, pixabay.com

В России запретили размещать звуковую рекламу на зданиях

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:51 26.08.2021

С 25 августа в России запрещено рекламировать товары и услуги с помощью звукового оборудования, смонтированного на зданиях и сооружениях. Соответствующий закон вступил в силу. Изменения внесены в закон «О рекламе».

Запрет касается распространение звуковой рекламы с использованием звукотехнического оборудования, монтируемого и располагаемого на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений и сооружений, в том числе на жилых домах.

Отсутствие ограничений такой рекламы ранее негативно влияло на жизнь людей, создавая социальную напряженность. Жители домов, расположенных рядом с торговыми площадками, вынуждены были слушать одну и ту же рекламу непрерывно.

Теперь рынки, торговые центры и другие организации не смогут включать шумную и навязчивую рекламу.

По информации пресс-службы Госдумы.

В России запретили размещать звуковую рекламу на зданиях

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