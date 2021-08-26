В России запретили размещать звуковую рекламу на зданиях

С 25 августа в России запрещено рекламировать товары и услуги с помощью звукового оборудования, смонтированного на зданиях и сооружениях. Соответствующий закон вступил в силу.
Запрет касается распространение звуковой рекламы с использованием звукотехнического оборудования, монтируемого и располагаемого на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений и сооружений, в том числе на жилых домах.
Отсутствие ограничений такой рекламы ранее негативно влияло на жизнь людей, создавая социальную напряженность. Жители домов, расположенных рядом с торговыми площадками, вынуждены были слушать одну и ту же рекламу непрерывно.
Теперь рынки, торговые центры и другие организации не смогут включать шумную и навязчивую рекламу.
По информации пресс-службы Госдумы.
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