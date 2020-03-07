В Саках проверили работу общественного транспорта

Мониторинг выявил как нарушения, так и положительные изменения.

Минтранс РК проверил работу общественного транспорта в городе Саки. Особое внимание во время рейда уделялось проверке количества подвижного состава на маршрутах, соблюдению расписания движения автобусов, их внешнему и внутреннему виду, выдаче водителями билетов, нормативному обслуживанию льготных категорий граждан. Непосредственно в транспорте пассажирам разъяснялись преимущества оплаты проезда с помощью автоматизированной системы АСОП.

Жители города Саки отметили положительные изменения в работе общественного транспорта, в частности появление на маршрутах новых комфортабельных автобусов, — отметили в минтрансе Республики.

Напомним, что по поручению Главы Республики Крым Сергея Аксёнова, министерство транспорта Крыма решило вопрос по замене перевозчика, работающего на маршрутах №1 «Химпосёлок — Больница», №2 «Химпосёлок — Железнодорожный вокзал», №3 «ост. Пляжная — Санаторий «Северное сияние» и №5 «Химпосёлок – станция Амет-Хан Султан» в городе Саки. С 1 января этого года на данных маршрутах работает участок автоколонны «Крымтроллейбуса».

Мы не только заменили перевозчика, но и обеспечили пассажиров современными низкопольными автобусами марки «КАВЗ». Они вмещают более 80 человек, работают на природном газе, оснащены кондиционерами, системой ГЛОНАСС и видеонаблюдением, могут обслужить пассажиров с ограниченными физическими возможностями, — рассказал министр транспорта Крыма Сергей Карпов.

Автобусы 2019 года выпуска предприятие получило в рамках реализации «Программы некоммерческого лизинга наземного и морского пассажирского транспорта на территориях Республики Крым и г. Севастополя».

Мониторинг работы общественного транспорта в городах Крыма будет продолжен.