В Сакском районе мужчину осудили за жестокое обращение с животными – живодер убил собачку

25 января Сакский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 34-летнего местного жителя.

Судом он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель, из хулиганских побуждений), ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей), — рассказали в прокуратуре Крыма.

В ходе судебного разбирательства установлено, что в ноябре прошлого года подсудимый, находясь по месту своего жительства в состоянии алкогольного опьянения, будучи недовольным лаем собаки породы немецкий цвергшпиц, принадлежащей его сожительнице, нанес один удар правой ногой, от которого собаку отбросило в сторону, а затем еще один удар в область головы, в результате чего животное погибло.

По приезду на место происшествия сотрудников МО МВД России «Сакский» подсудимый, будучи недовольным действиями работников правоохранительных органов, нанес одному из них несколько ударов в область головы и спины, — уточнили в прокуратуре.

Суд признал подсудимого виновным в совершении инкриминируемых преступлений. Мужчине назначено окончательное наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Осужденный взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.