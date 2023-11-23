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В самом центре Симферополя чиновники обнаружили масштабную незаконную пристройку

В самом центре Симферополя чиновники обнаружили масштабную незаконную пристройку

Опубликовал: CrimeaPRESS в Происшествия 13:31 23.11.2023

Управление муниципального контроля администрации Симферополя разыскивает собственника выявленной самовольной постройки – пристройки к нежилому помещению по ул. Пушкина, № 3. Отметим, это самый-самый центр города. Место торговое, проходное. Даже историческое. Судя по фото – масштабная пристройка – не «новодел».

Чиновники пытаются установить владельца, вероятно, что приструнить и наказать. Снос – не исключен, но дело это (как показывает практика – долгое) судебное.

Если собственник все-таки объявится добровольно, то эти сведения для него:

Для получения дополнительной информации обращаться в Управление муниципального контроля Администрации города Симферополя Республики Крым по адресу: г. Симферополь, пр.Кирова, 52 каб. № 73, тел. (3652) 25-25-68.

Добавим, что по адресу: Симферополь, ул. Пушкина, 3 значится… много чего: и Крымская филармония (помните скандальную историю с обвалившейся частью здания и ремонтом), несколько кафе, магазинов, салонов и даже киберклуб. Чьих же пристройка будет?

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