В Санкт-Петербурге строят новые катера для Севастополя

Уже два катера из пяти спущены на воду. В конце 2024 года их сдадут заказчику. Остальные три — будут готовы в 2025 году. Об этом заявил новый исполнитель контракта — петербургское АО «НПП «Авиационная и морская электроника» (АМЭ) Александр Митянин, с которым Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) заключила договора, расставшись с прежним подрядчиком ЦКБ «Нептун».

Корабелы судостроительного завода «Ростр» в Новой Ладоге 27 октября в торжественной обстановке спустили на воду второе в этом году морское пассажирское судно проекта PV20S. Его спуск проходил на единственном в России слипе бокового неконтролируемого падения.

Как выяснила «Севастопольская газета», после того как петербургское ЦКБ «Нептун» сорвало контракт на строительство пяти пассажирских судов для Севастополя и сейчас отбивается от претензий в 300 млн рублей, катера достраивает другая компания из той же бизнес–группы.

Напомним, правительство Севастополя летом 2019 года заключило лизинговый контракт на приобретение судов для ГУП «Севэлектроавтотранс им.А.С.Круподерова». Его партнером стала Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК), заказавшая пять круизных пассажирских судов проекта PV20S петербургскому АО ЦКБ «Нептун». Но, как написано в опубликованном 28 октября решении Арбитражного суда Москвы: «До настоящего времени ни одно морское судно не поставлено ответчиком».

Уже полтора года ГТЛК пытается взыскать с ЦКБ «Нептун» 238,7 млн рублей неустойки за срыв контракта. Процесс идет сложно, вынесенное и вступившее в законную силу решение отменил кассационный суд, дело рассматривается заново.

В процессе «Нептун» приводит многочисленные аргументы срыва контракта — от некорректного оформления технической документации до пандемийных ограничений, международных санкций и собственных финансовых сложностей. Результат нового рассмотрения дела пока непонятен.

Тем временем ГТЛК контракт с ЦКБ «Нептун» расторгла и нашла нового исполнителя — петербургское АО «НПП «Авиационная и морская электроника» (АМЭ). По словам его генерального директора компании А.Митянина, у него нет сомнений в благополучном исполнении обязательств перед лизинговой компанией.

В конце следующего года мы сдадим заказчику два судна, в 2025 году — еще три. Проблемы есть, но они стандартные, производственные. В пятницу мы спустили на воду второе судно на заводе «Ростр» в Новой Ладоге, у нас всё идет по плану... — сообщил глава АМЭ изданию «Деловой Петербург».

Удивительно, но АМЭ сохранила тех же подрядчиков, что были и у «Нептуна»: новоладожское ООО Судостроительный завод «Ростр» и самарское АО «Нефтефлот».

Согласно проекту новое самоходное двухвинтовое пассажирское судно прибрежного плавания с двухъярусной надстройкой может эксплуатироваться в условиях с температурой наружного воздуха от + 40 ºС при влажности 50% летом до -15 ºС при влажности 85% зимой и рассчитано на перевозку 200 человек.

Напомним, год назад севастопольцам объявили, что строительство пяти пассажирских катеров для курсирования через бухту застопорилось из-за проблем с поставками импортных комплектующих. Правительство Севастополя не разорвало контракт, а разрешило предприятию «Севэлектроавтотранс» продлить его на два года. При этом, как заверял тогда еще директор департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя, а сейчас замгубернатора Павел Иено, все пять корпусов судов готовы, а на двух уже производится достройка. Севастополь их получит к лету 2023 года, а еще три — по мере готовности.

источник: «Севастопольская газета»