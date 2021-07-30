В Севастополь нагрянул заместитель председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин

Это первый визит вице-премьера в город в качестве куратора Южного федерального округа. На личной встрече с губернатором Михаилом Развожаевым и в ходе совещания под председательством вице-премьера обсудили социально-экономическое развитие региона, вопросы реализации федеральных целевых программ, выделение средств на капитальный ремонт школ, водообеспечение Севастополя, а также развитие новой транспортной модели и строительство трассы «Таврида». По словам Марата Хуснуллина, в ходе совещания с губернатором и руководством города было принято важное решение по капитальному ремонту школ.

Мы с Михаилом Владимировичем поговорили и приняли решение из программы ФЦП выделить деньги на составление проектно-сметной документации на все аварийные школы, а также на капитальный ремонт школ, и постараться эту работу сделать за три года. Это большая и серьезная работа, и я думаю, что жители города, у которых дети ходят в школу, почувствуют ее результаты, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя вице-премьера.

По словам Михаила Развожаева, такое решение позволит комплексно подойти к подготовке учреждений к учебному процессу:

Действительно, это очень важное решение. У нас ежегодно локально ремонтируются школы, делаются корпуса и отдельные элементы. Марат Шакирзянович поддержал идею выделить деньги из федеральной целевой программы, чтобы комплексно подойти к решению вопроса.

Также в ходе совещания вице-премьер РФ и руководство города обсудили вопрос водоснабжения. Как отметил Марат Хуснуллин, город полностью обеспечен водой:

Мы обсудили вопросы водоснабжения, и могу сказать, что на ближайшие два года Севастополь совершенно точно обеспечен водой. Все принятые решения с Бельбекским водозабором, с бурением новых скважин, выделением средств способствуют тому, что проблем с водой не будет.

Губернатор Михаил Развожаев добавил, что выделение 307 млн рублей Севастополю позволит завершить обвязку скважин в селе Верхнесадовом и соединить их технологически с водозабором на Бельбеке – это обеспечит постоянное пополнение резервуарного парка.

Еще один важный для города проект, который удалось обсудить – городская электричка.

Проект находится в стадии проработки. Первый этап будет запускаться – это практически 12 станций, платформы и новый общественный транспорт, который будет возникать в Севастополе на имеющейся инфраструктуре с перспективой до 2030 года. В этом году запланировано проектирование, а со следующего года уже реализация, — подчеркнул глава Севастополя.

Вице-премьер отметил высокие темпы работ на трассе «Таврида», где продолжается строительство восьмого этапа. Как подчеркнул губернатор Севастополя, строительство трассы идет с опережением графика.

Марат Шакирзянович поставил задачу к 2023 году проект закончить полностью – это очень амбициозные сроки с учетом самого сложного восьмого этапа. Сейчас интенсивность, которую могут наблюдать севастопольцы и гости города, говорит о том, что дорога строится активно и с опережением графика, — заявил губернатор.

По словам вице-премьера, для Севастополя стоит важная задача – привлечь порядка 200 млрд инвестиций до 2025 года.

Это непростая задача, для нее надо создать условия, чтобы инвесторы вкладывались – это и рабочие места, и производство, и дополнительное жилье. Амбициозную задачу поставили, — отметил Марат Хуснуллин.

Напомним, Марат Хуснуллин назначен куратором Южного федерального округа. Назначение зампредседателя Правительства связано с тем, чтобы развивать туристический потенциал территорий, строительство и инфраструктуру, в том числе транспортную. Во время предыдущего визита Марат Хуснуллин проверил ход строительства крупных инфраструктурных объектов Севастополя.