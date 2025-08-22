В Севастополь с рабочим визитом нагрянул заместитель председателя Правительства России Александр Новак

В ходе двусторонней встречи вице-премьер Александра Новака и губернатор Севастополя Михаил Развожаев обсудили важнейшие вопросы, касающиеся социально-экономического развития Севастополя, модернизации и обеспечения безопасности энергетического комплекса, надежного топливоснабжения, а также ход программы социальной догазификации.

Доложил заместителю Председателя Правительства РФ о наших планах развития энергетики. Для того, чтобы решить проблему Фиолента, чтобы обеспечить бесперебойное электроснабжение Гагаринского, Балаклавского, Нахимовского районов, нам необходимо строительство новой подстанции 330 Кв «Нахимовская». Это проект, который будет выполнять государственная компания «Россети». Он позволит нам сделать понижающие подстанции, в том числе и для Фиолента. А для того, чтобы решить проблему в краткосрочном периоде, пока не решился вопрос с предприятием 102 ПЭС, которое сегодня отвечает за энергоснабжение Фиолента, мы подготовили ряд предложений, связанных с инвестиционной программой «Севастопольэнерго» — нашей главной сетевой компанией. Министерство энергетики в целом одобрило эту инвестиционную программу, и я сегодня заручился поддержкой правительства в лице Александра Валентиновича, что мы по этому пути идем дальше, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

Вице-премьер подчеркнул: совместно намечены шаги, необходимые для интенсивного развития необходимой энергетической инфраструктуры Севастополя.

Мы очень подробно обсудили сегодня вопросы, касающиеся развития энергетической инфраструктуры, что очень важно сегодня и для населения, и для малого и среднего бизнеса, для крупных предприятий. Обсудили строительство подстанции, линии электропередач, что позволит надежно и в будущем обеспечивать потребителей электроэнергии. Для этого предусматривается средства федерального бюджета, специальная программа. Также мы вместе с губернатором наметили определенные шаги, которые в ближайшее время в том числе необходимо сделать, чтобы продолжить интенсивное развитие Севастополя, которое мы наблюдали в предыдущие годы и которое сейчас в планах команды Михаила Владимировича и региона в целом, — сказал Александр Новак.

В ходе встречи также обсуждался вопрос обеспечения Севастополя нефтепродуктами.

Потребление растет, особенно в периоды пикового посещения туристами летом. Например, сейчас на заправках в городе 92-й и дизель есть везде, а вот с 95-м возникли перебои. Александр Валентинович заверил, что Министерство энергетики Российской Федерации ежедневно занимается вопросом по обеспечению в целом Крыма и Севастополя необходимым количеством бензина, дизельного топлива. 95-й на ТЭС появится завтра вечером, бензовозы уже на пути в Севастополь. Еще раз проговорили те объемы, которые необходимы и будут по графику поставляться в регион, — сказал Михаил Развожаев.

Губернатор и заместитель Председателя Правительства России также совместно проверили ход строительства одной из газовых блочных модульных котельных. С этого года начались строительно-монтажные работы, 11 новых котельных будут работать в зоне теплоснабжения Севастопольской ТЭЦ и позволят обеспечить качественное теплоснабжение почти 30 тысяч жителей Нахимовского района.

Для Севастополя вопрос создания новой инфраструктуры — один из важнейших. На протяжении нескольких десятков лет практически никакие средства в эту сферу не вкладывались. Мы предложили схему децентрализации системы отопления, строительство новых блочно-модульных котельных, чтобы обеспечить качественное теплоснабжение жителей Севастополя. Блочно-модульные газовые котельные работают в автоматическом режиме, без присутствия оператора. Программный комплекс автоматически устанавливает необходимую температуру теплоносителя в зависимости от погоды. Современная газовая котельная в разы эффективнее прежних угольных по показателям энергосбережения, экологии и экономии.

И, конечно, это отразится на рентабельности «Севастопольэнерго», а также позволит больше денег тратить на обновление сетей в целом, на развитие теплового хозяйства Севастополя, — подчеркнул Михаил Развожаев.

Губернатор и вице-премьер также посетили вместе многодетную семью, в дом которой провели газ в рамках программы социальной догазификации. По заявке жителей на льготных условиях были проведены работы внутри земельного участка и предоставлено газоиспользующее оборудование. К перечню льготных категорий граждан, помимо многодетных семей, относятся ветераны Великой Отечественной войны и специальной военной операции, члены семей ветеранов и другие.

Глава семьи Андрей Ширгин отметил, что процесс догазификации был существенно ускорен после того, как «Севастопольгаз» вернулся в государственную собственность.

Мы начали строить дом два года назад. Здесь был просто голый участок с фундаментом и немножко кусочками коробки. Мы сделали дом по типовому проекту, а так как у нас проходит труба по участку, мы решили «затачивать» все наше отопление и кухню под газ. Сначала пришлось немножко подождать, потому что первое время никого не газифицировали, мы уже думали, что дело безнадежное, но в итоге власти города навели порядок в этой отрасли, и дело закрутилось. Газификацию нам провели оперативно, бесплатно предоставили всё газовое оборудование, — сказал Андрей Ширгин.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя