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В Севастополе 13 сентября заработают все 180 городских избирательных участков

В Севастополе 13 сентября заработают все 180 городских избирательных участков

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 14:33 07.09.2020

Избирательные участки в Севастополе готовы к единому дню голосования. Об этом сегодня доложил вице-губернатор Алексей Парикин.

Для каждого из 180 избирательных участков подобраны необходимые помещения, соответствующие нормам пожарной безопасности и антитеррористической защищенности. Дополнительно создано 3 специализированных участка – на территории городской больницы №1 и двух военных кораблях. Принимается решение о создании еще четырех специализированных участков. Это инфекционная больница, больница №9 и на базе обсерваторов «Солнышко» и «Изумруд», — отметил Алексей Парикин.

Все участки обеспечены стационарными металлодетекторами, оснащены информационными комплексами для обработки бюллетеней.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия – в рамках противодействия COVID-19 в профилактических целях на каждом участке организован пункт температурного контроля, при входе размещен дезинфицирующий коврик, все участки обеспечены средствами индивидуальной защиты – маски, перчатки и ручки. Организованы места для дезинфекции рук, бесконтактное передвижение, соблюдение социальной дистанции. Проводится уборка. Сотрудникам даны подробные разъяснения по соблюдение всех мер безопасности, — заверил вице-губернатор Севастополя.

По его словам, все участки полностью готовы к приему избирателей.

В Севастополе 13 сентября заработают все 180 городских избирательных участков

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