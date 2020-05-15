В Севастополе будут тестировать на коронавирус всех поголовно… Всех приезжих, не местных

В Севастополе планируют ввести тотальное тестирование на коронавирус при въезде в город. Об этом заявил врио губернатора Михаил Развожаев в прямом эфире местного телеканала СТВ.

По словам градоначальника, экспресс-тесты на COVID-19 будут делать всем въезжающим в город (жителям других городов) прямо на блокпостах. Результаты будут мгновенными. И тут уж два варианта: госпитализация или допуск в «легендарный Севастополь». Пробки перед блокпостами чиновника не смутили.