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В Севастополе будут тестировать на коронавирус всех поголовно… Всех приезжих, не местных
Скриншот: СТВ

В Севастополе будут тестировать на коронавирус всех поголовно… Всех приезжих, не местных

Опубликовал: CrimeaPRESS в Здравоохранение Крыма 20:17 15.05.2020

В Севастополе планируют ввести тотальное тестирование на коронавирус при въезде в город. Об этом заявил врио губернатора Михаил Развожаев в прямом эфире местного телеканала СТВ.

По словам градоначальника, экспресс-тесты на COVID-19 будут делать всем въезжающим в город (жителям других городов) прямо на блокпостах. Результаты будут мгновенными. И тут уж два варианта: госпитализация или допуск в «легендарный Севастополь». Пробки перед блокпостами чиновника не смутили.

В Севастополе будут тестировать на коронавирус всех поголовно… Всех приезжих, не местных

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