В Севастополе до апреля перекрыли улицу и переулок на Северной стороне

На Северной стороне Севастополя продлено ограничение движения на улице Речной и в прилегающем переулке. Это связано с проведением ремонтных работ.

С целью обеспечения безопасности дорожного движения временное ограничение движения всех транспортных средств вводится: по ул. Речной с 00:00 часов 28 декабря 2019 по 1 апреля 2020; по пер. Речному с 00:00 часов 31 декабря 2019 до 1 апреля 2020. Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры приносит свои извинения и просит заранее планировать свой маршрут, — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой городского правительства.

Напомним, что, по сути, это продление сроков перекрытия движения. Улица Речная закрыта с 28 ноября.