В Севастополе «Единая Россия» подводит итоги предварительного голосования

В Севастополе в процедуре предварительного голосования приняло участие более 40 тысяч горожан. Из них свыше 15 тысяч человек проголосовали за своих кандидатов в электронном виде на сайте pg.er.ru.

Процедура предварительного голосования партии «Единая Россия» проходила с 24 по 30 мая. Голосование на сайте и на счетных участках было остановлено 30 мая в 20:00. По состоянию на 31 мая организационным комитетом обработаны протоколы по кандидатам в Государственную Думу и на довыборы в Законодательное Собрание Севастополя.

По выборам депутатов в Госдуму по одномандатному округу по количеству голосов лидирует руководитель фракции партии «Единая Россия» в Законодательном Собрании Севастополя Татьяна Лобач (29 384 голоса).

По выборам в Госдуму по единому списку рейтинговую таблицу возглавляют действующий парламентарий от Севастополя Дмитрий Белик (28 983 голоса).

Больше всего голосов избирателей на уровне довыборов в Заксобрание Севастополя по одномандатному округу №6 получила кандидатура начальника Главного контрольного управления Севастополя Вячеслава Аксёнова.

Протоколы по голосованию за кандидатов уровня муниципальных советов сегодня продолжали обрабатываться оргкомитетом.

Напомним, в качестве кандидатов на предварительном голосовании «Единой России» на сайте pg.er.ru были зарегистрированы 265 человек. Севастопольцы отдавали свои голоса за тех, кто, по их мнению, достоин выдвигаться от партии власти на предстоящих сентябрьских выборах. В единый день голосования в Севастополе состоятся выборы в Государственную Думу по одномандатному округу и по единому списку, довыборы в Законодательное Собрание Севастополя, а также выборы в районные Советы в восьми муниципальных округах.

Итоги предварительного голосования в части явки избирателей и конкуренции кандидатов оценил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Мы впервые голосовали онлайн. Это непростая история и она получилась. Все кандидаты были достойные, была очень большая конкуренция. Отрадно, что в ходе предварительного голосования было очень много наказов от жителей, что позволяет формировать программу партии. Как секретарь партийной организации в целом результатами предварительного голосования «Единой России» я доволен. И считаю, что мы сможем сформировать ту команду, которая будет пользоваться доверием севастопольцев и во время своего нахождения во власти сможет решить задачи, поставленные жителями, — заявил Развожаев.

«Единая Россия» — единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование. Окончательные итоги процедуры будут подведены в начале июня на партийной конференции регионального отделения «Единой России». Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах федерального, регионального и муниципального уровней будут утверждены на всероссийском съезде партии.