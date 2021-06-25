В Севастополе изменен маршрут 12-А

По результатам общения директора Департамента транспорта Севастополя Павла Иено с жителями СНТ «Родник», с 28 июня будут организованы отдельные маршруты до новой пересадочной площадки на 5-м км Балаклавского шоссе. Об этом сообщает пресс-служба городского правительства.

На регулярной основе будут ходить три автобуса по маршруту «ТСН Массив «Сапун-гора» и еще три автобуса по маршруту «ТСН «Родник – 5 км» с заездом на улицу Урожайная. Это позволит сократить время поездки.

На 5-м км Балаклавского шоссе уже обустроен пересадочный узел. Для удобства жителей посадка/высадка организована в одном месте в обе стороны следования. Место посадки/высадки пассажиров обозначено специальной разметкой. Там можно сделать пересадку на маршрут 12А и на троллейбус 12 как по направлению в город, так и по направлению в СНТ, — отмечает пресс-служба правительства Севастополя.

Напомним, в прямом и обратном направлении действует пересадочный тариф. В перспективе пересадочный тариф будет введен на всех муниципальных маршрутах Севастополя. Одной из основных целей оптимизации сети общественного транспорта Севастополя является упорядочение и сокращение числа муниципальных автобусных маршрутов регулярных перевозок для устранения дублирования, а также увеличение класса маршрутных транспортных средств, что позволит снять нагрузку на улично-дорожную сеть и обеспечит более удобные условия для движения общественного транспорта.