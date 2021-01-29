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В Севастополе ликвидируют последствия шторма

В Севастополе ликвидируют последствия шторма

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 13:30 29.01.2021

В Севастополе шторм разрушил несколько участков набережной. Сильнее всего пострадало плиточное покрытие – волны частично смыли плитку в море.

В Севастополе ликвидируют последствия шторма

Шторм был действительно сильный. Пострадали три участка: пляж на мысе Хрустальный, территория в районе ДДЮТ, а также площадка возле памятника затопленным кораблям. Всего пострадало порядка 150 кв. метров покрытия. По поручению губернатора мы с самого утра вышли ликвидировать последствия шторма. Рабочие собирают плитку – камень, который оказался в воде, будут поднимать водолазы, —  рассказал директор Департамента городского хозяйства Севастополя Евгений Горлов.

В Севастополе ликвидируют последствия шторма

По его словам, восстановительные работы будут проведены в кротчайшие сроки.

В Севастополе ликвидируют последствия шторма

Мощение плитки начнем, как только позволят погодные условия. Сейчас, когда идет волна, проводить работы нецелесообразно, – уточнил Горлов.

В Севастополе ликвидируют последствия шторма

Плитка будет восстановлена в прежнем виде. Теперь планируется использовать усиливающие растворы, чтобы покрытие могло выдерживать удары волн во время штормов.

В Севастополе ликвидируют последствия шторма

Фото: пресс-служба правительства Севастополя.

 

В Севастополе ликвидируют последствия шторма

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