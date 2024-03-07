Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | В Севастополе началась реставрация монумента «Матрос и Солдат»
актуально в республике
В Севастополе началась реставрация монумента «Матрос и Солдат»

В Севастополе началась реставрация монумента «Матрос и Солдат»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Севастополь 17:19 07.03.2024

Строительство скульптурной композиции — монумента Героическим защитникам Севастополя в 1941-1942 годах, известной каждому жителю и гостю белокаменного как «Матрос и Солдат», началось в 1981 году под руководством архитектора Николая Жарикова и продлилось более четверти века: памятник официально открыли в 2007 году. О начале реставрации этого памятника – одного из символов Севастополя сообщил губернатор Михаил Развожаев.

В первую очередь здесь будут проведены комплексные противоаварийные работы. Гранитная облицовка местами отваливается, а сам памятник необходимо чистить и менять те заплатки, которые вставляли в него из черного металла, нарушая технологию.

Будут отреставрированы: пьедестал, фигуры солдата и матроса, внутренние помещения, скульптурная композиция «Вечный огонь», смотровая площадка, ограждение. Планируется установить новое освещение на территории всего пространства и сделать подсветку самой скульптуры, — отметил глава города.

По словам Развожаева, подрядчику предстоит объемная и кропотливая работа. Главный инженер, реставратор, аттестованный Министерством культуры РФ Георгий Гегиадзе — коренной севастополец, поэтому к объекту подходит с большой ответственностью.

Реставрировать медные фигуры Солдата и Матроса планируют на месте, при помощи переносного оборудования и установки строительных инвентарных лесов, реставрация других элементов  уже будет проходить в условиях мастерской.

Сквер, прилегающий к скульптуре, будет благоустроен новыми пешеходными дорожками и велосипедными парковками. Также специалисты установят новые скамейки и урны, озеленят территорию. Поставил задачу завершить основные работы на объекте к 9 мая, — уточнил Михаил Развожаев.

Просмотры: 13

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: памятники в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
памятники в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.