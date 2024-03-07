В Севастополе началась реставрация монумента «Матрос и Солдат»

Строительство скульптурной композиции — монумента Героическим защитникам Севастополя в 1941-1942 годах, известной каждому жителю и гостю белокаменного как «Матрос и Солдат», началось в 1981 году под руководством архитектора Николая Жарикова и продлилось более четверти века: памятник официально открыли в 2007 году. О начале реставрации этого памятника – одного из символов Севастополя сообщил губернатор Михаил Развожаев.

В первую очередь здесь будут проведены комплексные противоаварийные работы. Гранитная облицовка местами отваливается, а сам памятник необходимо чистить и менять те заплатки, которые вставляли в него из черного металла, нарушая технологию. Будут отреставрированы: пьедестал, фигуры солдата и матроса, внутренние помещения, скульптурная композиция «Вечный огонь», смотровая площадка, ограждение. Планируется установить новое освещение на территории всего пространства и сделать подсветку самой скульптуры, — отметил глава города.

По словам Развожаева, подрядчику предстоит объемная и кропотливая работа. Главный инженер, реставратор, аттестованный Министерством культуры РФ Георгий Гегиадзе — коренной севастополец, поэтому к объекту подходит с большой ответственностью.

Реставрировать медные фигуры Солдата и Матроса планируют на месте, при помощи переносного оборудования и установки строительных инвентарных лесов, реставрация других элементов уже будет проходить в условиях мастерской. Сквер, прилегающий к скульптуре, будет благоустроен новыми пешеходными дорожками и велосипедными парковками. Также специалисты установят новые скамейки и урны, озеленят территорию. Поставил задачу завершить основные работы на объекте к 9 мая, — уточнил Михаил Развожаев.