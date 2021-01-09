В Севастополе наградили детей — победителей конкурса социальной рекламы «Берегите воду»

В Севастополе прошел детский конкурс социальной рекламы «Берегите воду». Он проводился в четырех номинациях: «Социальный плакат», «Социальная листовка», «Социальный видеоролик» и «Произвольный формат».

Как сообщили в городском правительстве, всего на суд жюри было представлено более 70 работ, 10 из них стали победителями. Их определил Экспертный совет из числа организаторов, представителей учебных заведений — СевГУ, Художественная школа, филиал РЭУ им. Плеханова, а также ГУП ГС «Водоканал».

Хочу вас поблагодарить за участие в конкурсе, который посвящен очень актуальной теме – экономии воды в Севастополе и бережному отношению к ней. Мы предпринимаем все усилия, чтобы найти новые источники воды, но кроме поиска источников необходимо бережно относиться к ресурсу, который у нас есть. Важно, что юные севастопольцы приняли активное участие в этом конкурсе. Когда мы будем находить новые источники, нам нужно будет очень грамотно относиться к той воде, которая у нас есть сегодня. Очень серьезно надо будет перестраивать работу Водоканала, заниматься поиском тех мест, которые необходимо оптимизировать. Очень здорово, что у наших ребятишек сформировалось понимание бережного отношения к воде. Надеюсь, этот конкурс будет не последним. Кроме того, лучшие работы мы будем использовать в наружной рекламе с указанием автора, – обратился к победителям конкурса губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Конкурсные работы размещены в социальных сетях «Мы вместе – Севастополь», а также транслируются на экранах в транспорте «Севэлектроавтотранса».

Фото: пресс-служба правительства Севастополя.