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В Севастополе находят названия для новых улиц
Фото: sev.gov.ru

В Севастополе находят названия для новых улиц

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 21:01 13.10.2020

В Севастополе прошло заседание городской топонимической комиссии. Вопрос один – названия новым улицам. В частности, на западном берегу Камышовой бухты завершается возведение многоквартирного жилого комплекса «Порто-Франко» на 1010 квартир. Из-за того, что у новой улицы не было названия, у людей возникали сложности с регистрацией права на квартиры и заключения договоров с коммунальными предприятиями и снабжающими организациями.

В ходе заседания был рассмотрен ряд вариантов названия новой улицы. Участники заседания поддержали наименование в честь братьев Манганари.

Камышовая и Казачья бухты являются последними из череды больших и маленьких заливов на западе Гераклейского полуострова. Разделяет две бухты полуостров Срединный, северная его оконечность — мыс Манганари, в районе которого расположен жилой комплекс «Порто-Франко». Мыс назван в честь братьев Манганари — основателей династии греческих моряков, выдающихся гидрографов эпохи парусного флота, генерал-майора корпуса флотских штурманов Егора Павловича и адмирала Михаила Павловича, — отметил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Кроме того, названия получили улица, проезд и переулок во вновь формируемом квартале индивидуальной жилой застройки в Верхнесадовском муниципалитете. Улица получила название в честь героя Советского Союза Ивана Дубинина, который погиб при освобождении Севастополя в мае 1944 года. Проезд получил наименование Цветочный, а переулок — Сиреневый.

В ходе заседания принято решение  одобрить наименование улицы в районе Мекензиевых гор в честь Ивана Уварова — комиссара 365-й батареей, который героически погиб при обороне Севастополя в 1942 году.

На основании решений топонимической комиссии,  Департаментом архитектуры Севастополя будет подготовлено и вынесено на заседание Правительства распоряжение,  о присвоении наименований новым улицам.

В Севастополе находят названия для новых улиц

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