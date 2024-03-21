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В Севастополе не будут ходить паромы
фото: пресс-служба Департамента транспорта Правительства Севастополя

В Севастополе не будут ходить паромы

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 19:30 21.03.2024

Движение паромов на линии «Артбухта – пл.Захарова» приостанавливается с 21 по 31 марта. Это связано, сообщает «Севастопольская газета», с плановыми ремонтно-восстановительными работами на причале №11 на Северной стороне:

Причал на пл.Захарова был сильно поврежден во время шторма в конце ноября прошлого года. Оперативно ввели в строй ту часть, где причаливают катера. Теперь очередь дошла и до паромов. В соответствии с рекомендациями, которые были даны по результатам комплексного водолазного обследования, с 21 по 31 марта будут проводиться ремонтно-восстановительные работы на паромной части причала №11, сообщили в пресс-службе департамента транспорта. При этом пассажирские катера на линии от Графской пристани до пл.Захарова будут работать в штатном режиме, согласно расписанию.

Возобновить движение паромов через бухту планируется с 1 апреля 2024 года.

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