В Севастополе не будут ходить паромы

Причал на пл.Захарова был сильно поврежден во время шторма в конце ноября прошлого года. Оперативно ввели в строй ту часть, где причаливают катера. Теперь очередь дошла и до паромов. В соответствии с рекомендациями, которые были даны по результатам комплексного водолазного обследования, с 21 по 31 марта будут проводиться ремонтно-восстановительные работы на паромной части причала №11, сообщили в пресс-службе департамента транспорта. При этом пассажирские катера на линии от Графской пристани до пл.Захарова будут работать в штатном режиме, согласно расписанию.