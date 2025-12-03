В Севастополе — новые правила контроля работы общественного транспорта

Через месяц в Севастополе вступают в силу новые правила по контролю за работой общественного транспорта. За каждый подтвержденный факт нарушения на маршрутах предприятию-перевозчику будет грозить штраф.
Пока проведение претензионной работы и привлечение к штрафу возможно только при наличии трех предписаний в течение одного календарного месяца по одному маршруту.
Об этом рассказали в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
При этом мониторинг работы общественного транспорта проводится на регулярной основе по поручению губернатора Михаила Развожаева.
Последние несколько недель была усилена проверка общественного транспорта в Казачьей бухте. Сегодня проводилась проверка на остановочных пунктах «Бухта Казачья» и «Подстанция» маршрутов № 102, 105, 195, 95 и 75 , а также мониторинг автобусных маршрутов № 98, 35, 77 и троллейбусного маршрута № 10К.
До этого мы проводили проверку маршрутов № 102, 105, 195, 77, также повторно проверили 14 автобусный маршрут и 14, 19 троллейбусный маршруты. По результатам были выявлены нарушения расписания движения на маршрутах № 102, 105, 195, в адрес перевозчиков направлены предписания, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления транспорта департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Марина Иванова.
Время и место проведения проверки, а также контролируемые маршруты выбирают на основе жалоб, которые поступают от жителей города.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
