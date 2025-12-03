В Севастополе — новые правила контроля работы общественного транспорта

Через месяц в Севастополе вступают в силу новые правила по контролю за работой общественного транспорта. За каждый подтвержденный факт нарушения на маршрутах предприятию-перевозчику будет грозить штраф.

Пока проведение претензионной работы и привлечение к штрафу возможно только при наличии трех предписаний в течение одного календарного месяца по одному маршруту.

Об этом рассказали в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

При этом мониторинг работы общественного транспорта проводится на регулярной основе по поручению губернатора Михаила Развожаева.

Последние несколько недель была усилена проверка общественного транспорта в Казачьей бухте. Сегодня проводилась проверка на остановочных пунктах «Бухта Казачья» и «Подстанция» маршрутов № 102, 105, 195, 95 и 75 , а также мониторинг автобусных маршрутов № 98, 35, 77 и троллейбусного маршрута № 10К.