Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | В Севастополе — новые правила контроля работы общественного транспорта
Новости Республики
В Севастополе - новые правила контроля работы общественного транспорта
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе — новые правила контроля работы общественного транспорта

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 21:09 03.12.2025

Через месяц в Севастополе вступают в силу новые правила по контролю за работой общественного транспорта. За каждый подтвержденный факт нарушения на маршрутах предприятию-перевозчику будет грозить штраф.

Пока проведение претензионной работы и привлечение к штрафу возможно только при наличии трех предписаний в течение одного календарного месяца по одному маршруту.

Об этом рассказали в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

При этом мониторинг работы общественного транспорта проводится на регулярной основе по поручению губернатора Михаила Развожаева.

Последние несколько недель была усилена проверка общественного транспорта в Казачьей бухте. Сегодня проводилась проверка на остановочных пунктах «Бухта Казачья» и «Подстанция» маршрутов № 102, 105, 195, 95 и 75 , а также мониторинг автобусных маршрутов № 98, 35, 77 и троллейбусного маршрута № 10К.

До этого мы проводили проверку маршрутов № 102, 105, 195, 77, также повторно проверили 14 автобусный маршрут и 14, 19 троллейбусный маршруты. По результатам были выявлены нарушения расписания движения на маршрутах № 102, 105, 195, в адрес перевозчиков направлены предписания, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления транспорта департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Марина Иванова. 

Время и место проведения проверки, а также контролируемые маршруты выбирают на основе жалоб, которые поступают от жителей города.

Узнайте больше:  Зарегистрировать самоходные машины и прицепы можно через Госуслуги

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

Просмотры: 2 111

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.