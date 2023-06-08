добавить объявление
Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | В Севастополе обновили городскую автоматизированную систему учета и оплаты за проезд

crimeapress_news

реклама в крыму
В Севастополе обновили городскую автоматизированную систему учета и оплаты за проезд

В Севастополе обновили городскую автоматизированную систему учета и оплаты за проезд

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:41 08.06.2023

С 1 июля 2023г. по поручению губернатора Михаила Развожаева компания «Единая городская карта Севастополя» запускает сервис, который позволит уйти от транспортной карты в будущем. Теперь жители и гости города смогут купить проездные билеты длительного пользования (школьные, студенческие, общегражданские) без использования транспортной карты ЕГКС.

Обновленная система позволяет:

  • оплатить проезд всеми типами банковских карт платежных систем МИР, VISA, MasterCard;
  • оплатить проезд смартфонами с приложениями MirPay или ЕГКС с помощью виртуальной карты;
  • купить и продлить проездной билет длительного пользования с привязкой к банковской карте;
  • оплатить проезд всеми видами транспортных карт, в том числе школьными и студенческими.

Система работает на платформе Национальной системы платежных карт (НСПК) и отвечает всем современным стандартам учета и оплаты проезда.

Для покупки или продления проездных билетов достаточно выбрать необходимый тариф, указать к какой банковской карте его привязать и оплатить проездной. С момента оплаты банковская карта становится проездным билетом.

Пассажиры смогут осуществлять безлимитные поездки на городском государственном транспорте. Благодаря тому, что билет будет действовать в течение месяца, деньги списываться не будут.

Узнайте больше:  В системе единой городской карты Севастополя планируются изменения

Система позволит охватить также коммерческий транспорт, в том числе пригородный автобусный и железнодорожный, который уже оснащен терминалами оплаты.

Купить проездной билет длительного пользования и привязать его к банковской карте можно в личном кабинете пассажира на сайте www.egks.ru, в мобильном приложении ЕГКС или на терминалах самообслуживания, расположенных на остановках города.

Несмотря на новую систему, транспортные карты ЕГКС и проездные билеты ЕГКС продолжат свою работу. Срок действия таких карт неограничен.

Напомним, что с 1 июня 2023г. до 30 сентября 2023г. действует акция – скидка 8 рублей при оплате проезда приложением MirPay.

Компания «Единая городская карта Севастополя» готовится к внедрению оплаты проезда с помощью QR-кодов, в том числе на пересадочных маршрутах.

Кроме того, автоматизированная система оплаты проезда которая работает в Севастополе, действует еще в 26 регионах нашей страны и является крайне эффективной и комфортной для использования.

источник: компания «Единая городская карта Севастополя»

С тегами:


Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: [email protected]. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. КрымPRESS, 2015 - 2023гг.

справочник предприятий крыма