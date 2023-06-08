В Севастополе обновили городскую автоматизированную систему учета и оплаты за проезд

С 1 июля 2023г. по поручению губернатора Михаила Развожаева компания «Единая городская карта Севастополя» запускает сервис, который позволит уйти от транспортной карты в будущем. Теперь жители и гости города смогут купить проездные билеты длительного пользования (школьные, студенческие, общегражданские) без использования транспортной карты ЕГКС.

Обновленная система позволяет:

оплатить проезд всеми типами банковских карт платежных систем МИР, VISA, MasterCard;

оплатить проезд смартфонами с приложениями MirPay или ЕГКС с помощью виртуальной карты;

купить и продлить проездной билет длительного пользования с привязкой к банковской карте;

оплатить проезд всеми видами транспортных карт, в том числе школьными и студенческими.

Система работает на платформе Национальной системы платежных карт (НСПК) и отвечает всем современным стандартам учета и оплаты проезда.

Для покупки или продления проездных билетов достаточно выбрать необходимый тариф, указать к какой банковской карте его привязать и оплатить проездной. С момента оплаты банковская карта становится проездным билетом.

Пассажиры смогут осуществлять безлимитные поездки на городском государственном транспорте. Благодаря тому, что билет будет действовать в течение месяца, деньги списываться не будут.

Система позволит охватить также коммерческий транспорт, в том числе пригородный автобусный и железнодорожный, который уже оснащен терминалами оплаты.

Купить проездной билет длительного пользования и привязать его к банковской карте можно в личном кабинете пассажира на сайте www.egks.ru, в мобильном приложении ЕГКС или на терминалах самообслуживания, расположенных на остановках города.

Несмотря на новую систему, транспортные карты ЕГКС и проездные билеты ЕГКС продолжат свою работу. Срок действия таких карт неограничен.

Напомним, что с 1 июня 2023г. до 30 сентября 2023г. действует акция – скидка 8 рублей при оплате проезда приложением MirPay.

Компания «Единая городская карта Севастополя» готовится к внедрению оплаты проезда с помощью QR-кодов, в том числе на пересадочных маршрутах.

Кроме того, автоматизированная система оплаты проезда которая работает в Севастополе, действует еще в 26 регионах нашей страны и является крайне эффективной и комфортной для использования.

источник: компания «Единая городская карта Севастополя»

С тегами: транспорт Крыма и Севастополя