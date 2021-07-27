В Севастополе — ограничение движения транспорта на участке улицы Шевченко от улицы Маринеско до Столетовского проспекта продлевается до 30 сентября.

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры призывает учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.

Напомним, ограничения были введены на нескольких участках: от дома № 20 по ул. Тараса Шевченко до ул. Косарева, а также на проезде Столетовский проспект – ул. Тараса Шевченко. Кроме того, с 1 июня до 30 сентября продолжают действовать ограничения на участке от ул. Косарева до Фиолентовского шоссе.

Это не единственный «сюрприз» для автолюбителей.

Внимание! В связи с ремонтом дороги на Камышовом шоссе с 28 июля до 2 часов ночи 4 августа будет перекрыт съезд с Камышового шоссе на улицу Индустриальную. Ограничение движения транспорта вводится на участке до дома №26 по улице Индустриальной, — сообщает Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя и призывает учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.