В Севастополе определили лауреатов городской премии

На заседании правительства Севастополя под председательством губернатора Михаила Развожаева принято постановление о присуждении ежегодных городских премий. Рассмотрение ходатайств учреждений и организаций о присуждении премий и отбор победителей в Севастополе проводили экспертные советы исполнительных органов.

В 2023 году городская премия присуждена:

В области культуры – коллективу шоу-группы «Гуляй душа» «Балаклавского дворца культуры»: Бусыгиной Софье Алексеевне; Казмирчук Людмиле Анатольевне; Макаровой Ольге Александровне; Марковой Татьяне Юрьевне; Мироводовой Надежде Владимировне; Пастернак Юлии Викторовне; Пастернаку Константину Владимировичу; Руденко Ярославу Викторовичу.

В области медицины – Токаревой Елене Романовне, заведующему отделением специализированной медицинской помощи – врачу-неврологу отделения специализированной медицинской помощи поликлиники № 5 больницы им. Даши Севастопольской – филиала № 2 Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Севастополя «Городская больница № 1 им. Н.И. Пирогова».

В области физической культуры, спорта и туризма – Гапешиной Елене Васильевне, спортсмену Государственного бюджетного учреждения города Севастополя «Спортивная школа олимпийского резерва № 4 по боксу».

В области общественной деятельности – Шмиголь Любови Леонидовне, руководителю волонтерского движения группы «ZащитникамV2022».

В области журналистики – Горбачеву Сергею Павловичу, председателю Севастопольского регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз журналистов России».

В области образования – Ломакиной Наталии Геннадьевне, директору Государственного бюджетного учреждения города Севастополя «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи».

Всем награжденным кандидатам будет выплачена премия в размере 250 000 руб. Коллективу шоу-группы «Гуляй душа» денежная часть премии распределяется между участниками коллектива поровну, все согласования на это имеются.

Особенно рад за Любовь Леонидовну Шмиголь, которая действительно за короткий срок создала большой волонтерское движение, помогающее нашим воинам на передовой, собирая всё необходимое, формируя соответствующие посылки. О них, мне кажется, уже все в Севастополе знают, что там более пяти тысяч участников движения, поэтому это очень справедливое общественное признание, — отметил Михаил Развожаев.

Напомним, премия города Севастополя присуждается ежегодно в областях культуры, медицины, образования, физической культуры, спорта и туризма, в области общественной деятельности и журналистики. Документы на соискание премии подаются ежегодно до 1 марта в Аппарат губернатора и Правительства Севастополя. С постановлением о премии можно ознакомиться по ссылке.

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