В Севастополе определились с концепцией мемориала защитникам города на мысе Хрустальном

Жюри конкурса на разработку концепции архитектурного облика мемориального комплекса «Защитникам Севастополя 1941-1942 годов» определилось с победителем. Им стало архитектурного бюро «Остоженка» (Москва).

По итогам подсчета баллов больше всего набрал проект архитектурного бюро «Остоженка» – 51 балл, второе место у архитектора Евгения Машонина – 48,5 балла, и третье место –архитектурное бюро «Растворгрупп» – 35,5 балла, – сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Он отметил, что для набора максимального количества баллов проект должен был отражать особенности исторического развития, охранный статус и функциональные характеристики территории. Также нужно было учесть варианты консервации, музеефикации или приспособления части объекта археологического наследия «Форт Меншиков» с системой внутрикомплексных объектов.

В проекте «Остоженки» есть решение, которое впечатлило большинство членов жюри. Торжественное внутреннее пространство Бельведера мемориальное – на земле россыпи смертоносных осколков вражеских бомб и снарядов, которыми буквально нашпигована севастопольская земля, и которые продолжают находить и сейчас, – заметил Развожаев.

Всего на конкурс заявились 14 участников, которые представили 15 работ.

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