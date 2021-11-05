В Севастополе открыт флагману флота Владимиру Орлову

Сегодня в Севастополе, в сквере на улице Колобова прошло открытие памятника флагману флота 1-го ранга Владимиру Орлову. В мероприятии приняли участие помощник Президента РФ, Председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, председатель Заксобрания Владимир Немцев, а также представители ветеранских и общественных организаций.

Памятник установлен по инициативе Российского военно-исторического общества в рамках программы по увековечиванию памяти репрессированных и впоследствии реабилитированных советских военачальников и руководителей разведки. Бюст создан заслуженным художником Российской Федерации Юрием Злотей.

Воздаем долг памяти и чести Владимиру Орлову и многим другим морякам, которые были лишены посмертной благодарной славы. У нас есть программа по возвращению исторической памяти забытых военачальников, разведчиков. Я признателен руководству Севастополя за поддержку этой инициативы, потому что без него это бы не получилось сегодня сделать, — сказал Владимир Мединский.

По словам Михаила Развожаева, работа с Российским военно-историческим обществом будет продолжаться и в дальнейшем.

Севастополь гордится своей историей, и возвращение исторической памяти – это большое дело, которое сегодня мы все вместе сделали. Мы возвращаем имена, утраченные страницы истории, прежде всего – Севастополя. Каждый командующий Черноморским Флотом – это отдельная страница в истории города-героя. Мы будем продолжать работу в этом направлении, и я думаю, что сделаем еще много важных дел, которые помогут нам лучше знать свою историю, — отметил губернатор.

Владимир Орлов командовал Морскими силами Черного моря, а в 1937 году стал жертвой политических репрессий и был приговорен к смертной казни.

Благодарная память потомков даже через века способна отдать дань уважения, дань памяти своим героям. Одна из главных задач на сегодня – не допустить забвения жертв политических репрессий, предостеречь будущие поколения от повторения страшных событий. Для этого мы должны открыто говорить о судьбах таких людей, как Владимир Орлов, — подчеркнул председатель Заксобрания Севастополя Владимир Немцев.

СПРАВКА: Владимир Митрофанович Орлов (1895-1938) — советский военно-морской деятель, командующий Морскими силами Чёрного моря, начальник Морских сил РККА, флагман флота 1-го ранга. Член Реввоенсовета СССР, член Военного совета при наркоме обороны СССР. 10 июля 1937 года арестован по ложному обвинению в шпионской, террористической и диверсионной работе. 28 июля 1938 года приговорён к смертной казни и расстрелян. Реабилитирован в 1956 году.