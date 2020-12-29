В Севастополе пассажиров обслуживают двести троллейбусов

ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С. Куподерова» в 2020 году получил сто троллейбусов «Авангард» производства завода АО «Транс-альфа». В целом же:

Сегодня пришел двухсотый троллейбус в этом году, по программе некоммерческого лизинга, реализуемой в городе ПАО «ГТЛК». После предварительных испытаний и обкатки троллейбус выйдет на линию. В настоящее время разрабатывается документ планирования пассажирских перевозок в городе Севастополе, который будет утвержден после проведения общественных слушаний. Планируется задействовать все полученные троллейбусы, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя исполняющего обязанности директора ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова» Алексея Кобышева.

Гарантийное обслуживание нового транспорта 2 года. У новых троллейбусов есть система аварийного хода, а именно модель «Авангард» может проехать «без проводов» до 500 метров. Новые троллейбусы оборудованы по последнему слову техники.

Пассажиры города оценили по достоинству трехдверный кузов, просторную накопительную площадку и низкопольную компоновку, оборудование рассчитанное для комфортного перемещения маломобильных групп населения. В салоне есть информационная система, позволяющая демонстрировать остановки на экране, медиа система, система «Говорящий город», для пассажиров с ограниченными возможностями, климат контроль, Wi-Fi-передатчики, USB-розетки, валидаторы, позволяющие производить оплату бесконтактно картой.