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В Севастополе пассажиров обслуживают двести троллейбусов
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе пассажиров обслуживают двести троллейбусов

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:14 29.12.2020

ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С. Куподерова» в 2020 году получил сто троллейбусов «Авангард» производства завода АО «Транс-альфа». В целом же:

Сегодня пришел двухсотый троллейбус в этом году, по программе некоммерческого лизинга, реализуемой в городе ПАО «ГТЛК». После предварительных испытаний и обкатки троллейбус выйдет на линию. В настоящее время разрабатывается документ планирования пассажирских перевозок в городе Севастополе, который будет утвержден после проведения общественных слушаний. Планируется задействовать все полученные троллейбусы, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя исполняющего обязанности директора ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова» Алексея Кобышева.

Гарантийное обслуживание нового транспорта 2 года. У новых троллейбусов есть система аварийного хода, а именно модель «Авангард» может проехать «без проводов» до 500  метров. Новые троллейбусы оборудованы по последнему слову техники.

Пассажиры города оценили по достоинству трехдверный кузов, просторную накопительную площадку и низкопольную компоновку, оборудование рассчитанное для комфортного перемещения маломобильных групп населения. В салоне есть информационная система, позволяющая демонстрировать остановки на экране, медиа система, система «Говорящий город», для пассажиров с ограниченными возможностями, климат контроль,  Wi-Fi-передатчики, USB-розетки, валидаторы, позволяющие производить оплату бесконтактно картой.

В Севастополе пассажиров обслуживают двести троллейбусов

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