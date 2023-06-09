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В Севастополе почти на полгода перекроют дорогу. Ремонт

В Севастополе почти на полгода перекроют дорогу. Ремонт

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 21:39 09.06.2023

С 00:00 10 июня до 00:00 21 ноября в Севастополе будет ограничено движение всех видов транспортных средств на участке автомобильной дороги проспект Победы – ул. Горпищенко от конечной остановки общественного транспорта до дома № 57 на проспекте Победы напротив школы № 11. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.

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Ограничения не коснутся транспортных средств оперативных и экстренных служб города, а также транспортных средств лиц, работающих в зоне действия введенных временных ограничений.

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры призывает учитывать данную информацию при планировании маршрутов.

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