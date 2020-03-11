В Севастополе поддержали законопроект «Единой России» о «народном» бюджетировании

Как известно, еще в феврале «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект об инициативном или «народном» бюджетировании. Он позволяет гражданам самим решать, на что потратить средства местного бюджета в первую очередь. Как заявил секретарь Генсовета «ЕР» Андрей Турчак, практика в регионах показывает, что такой подход весьма эффективен. Люди на местах лучше знают, что нужно изменить, чтобы жизнь в их районе, поселке, городе стала комфортнее. В начале марта закон об инициативном, «народном» бюджете был принят Думой в первом чтении. По мнению Андрея Турчака, закон о «народном» бюджетировании поможет более рационально расходовать средства муниципальных и региональных бюджетов.

Суть этого документа в том, что мы предлагаем ввести правовой механизм, который гарантировано позволит жителям в любом населенном пункте самим решать, на что нужно тратить бюджетные деньги в первую очередь. Когда за людей все решают чиновники, когда их не слушают и не слышат, наши граждане зачастую получают совсем не то, в чем действительно нуждаются. А ведь жителям всегда виднее, как сделать жизнь на их территории лучше. Именно поэтому они должны иметь возможность влиять на ситуацию, — пояснил Турчак.

По словам руководителя фракции «Единая Россия» в Заксобрании Севастополе Татьяны Лобач, у парламентариев уже есть опыт взаимодействия с гражданами в вопросах формирования местного бюджета.

В рамках избирательной кампании 2019 года, кандидаты от партии «Единая Россия», активно опирались на мнение избирателей. Все, без исключения, кандидаты в депутаты собирали наказы севастопольцев с четкой целью: обозначить, где и что необходимо поменять и преобразить, чтобы сделать город благоустроенным и комфортным для жизни. На основании собранных материалов, была сформирована предвыборная программа «Единой России». Севастопольцы оказали доверие нам, а мы, в свою очередь, включили финансирование данных народных наказов в бюджет. По сути, в Севастополе концепцию инициативного бюджета депутаты Законодательного собрания уже начали реализовывать в прошлом году. От себя добавлю, что закон, принятый Госдумой в первом чтении, дает более широкий спектр возможностей. С ним будет проще финансировать те проекты, которые действительно нужны людям, — прокомментировала инициативу заместитель спикера Заксобрания Севастополя, Татьяна Лобач.

Добавим, что законопроект о «народном» бюджетировании направлен на исполнение Послания Президента и Поручений, которые он давал в ходе Советов по местному самоуправлению. Им предлагается закрепить инициативные проекты граждан в качестве особой формы непосредственного участия населения в осуществлении местного самоуправления. Инициаторами проектов могут быть как группа граждан, органы общественного самоуправления (то есть повышается значение ТОСов), глава сельского населенного пункта, а также иные лица, которые осуществляют деятельность на территории данного МСУ или его части. Предусматривается положение, чтобы вносимые проекты действенно отражали мнение населения. С этой целью они должны рассматриваться на сходах, собраниях и конференциях граждан.

Важная часть законопроекта – гарантия того, что инициативы граждан были обнародованы, поэтому обязательным условием является их размещение в сети Интернет и публикации в СМИ.