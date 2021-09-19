В Севастополе подвели итоги второго дня голосования

Стартовал заключительный день голосования. Напомним, в Севастополе выбирают не только депутатов Госдумы, но и депутата Законодательного Собрания, депутатов внутригородских муниципальных образований.
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В севастопольском Избиркоме уточнили: явка 32,5% — это с учетом дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Свой выбор сделали уже порядка 80% граждан, подавших заявку на участие в ДЭГ. Сегодня ожидается всплеск активности избирателей.
Традиционно избиратели всегда активны в первый день голосования и в последний. Второй день при проведении многодневных голосований, если опираться на опыт прошлого года, всегда дает небольшое снижение, — прокомментировала председатель Севастопольской городской избирательной комиссии Нина Фаустова.
В Севастополе открыт центр общественного наблюдения, где каждый желающий может посмотреть, как идет процесс голосования на избирательных участках.
Отметим, что, портал ДЭГ функционирует устойчиво, сообщения о сбоях и ошибках не зафиксированы.
Севастополь — один из субъектов, который применил голосование в электронном виде, как и город Москва. Это новые технологии, они требуют и материально-технического обеспечения, и большой разъяснительной работы среди населения, поэтому как это происходит я тоже хотела выяснить на месте. Мне показали экран, на котором в режиме реального времени отражается статистика по голосованию в Государственную Думу, в органы местного самоуправления. Видно, что голосование идет, что люди достаточно положительно отреагировали на это предложение государства и с этим прекрасно справляются. Возможно, это наше будущее, — рассказала руководитель секретариата Уполномоченного по правам человека РФ Лариса Пантелеева, прибывшая в Севастополь для наблюдения за процессом голосования.
Выборы проходят в период с 17 до 19 сентября, процесс голосования организован с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.
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