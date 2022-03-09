В Севастополе простились с двумя участниками спецоперации на Украине

В Севастополе проводили в последний путь двух героев, выбравших своей профессией защиту родины. Об этом
Алексея Николаевича Севостьянова — младшего сержанта гаубичного артиллерийского дивизиона войсковой части 87714 и Владимира Владимировича Николенко — рядового, разведчика-сапера роты специального назначения разведывательного батальона войсковой части 67606.
По информации Развожаева, погибшие – коренные севастопольцы. Оба родились и жили в Севастополе. Оба выбрали своей профессией военную службу. Оба награждены орденами Мужества. Посмертно.
Мужественные, смелые, сильные, истинные патриоты своей Родины, настоящие севастопольцы. Невозможно в полной мере выразить боль утраты и гордость за наших парней. Подобрать слова утешения для родных и близких.
Знаю одно: мы все должны понимать и помнить — наши воины защищали нас от нацистов, и об их подвиге мы будем рассказывать своим детям, — отметил Развожаев.
Ранее стало известно, что в ходе спецоперации на Украине погиб севастопольский военнослужащий, командир орудия гаубичного артиллерийского взвода в/ч 87714 Данил Романица.
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