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В Севастополе простились с офицером-минометчиком, погибшем в ходе спецоперации на Украине

В Севастополе простились с офицером-минометчиком, погибшем в ходе спецоперации на Украине

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 20:10 12.03.2022

В Севастополе простились с воином, погибшем в ходе спецоперации на Украине. Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, это командир взвода – старший офицер на батарее минометного взвода мотострелкового батальона 126-й отдельной бригады береговой обороны 22-го Армейского корпуса Всеволод Васильевич Ярославцев.

Он получил образование в нашем Севастопольском государственном техническом университете по специальности «Корабли и океанотехника». А в 2015 году окончил «Курсы лейтенантов» при Михайловской военной артиллерийской академии в Санкт-Петербурге и выбрал военную карьеру. Всеволод Ярославцев погиб в бою защищая нашу страну от нацистов. До конца оставался на своём боевом посту — управлял подразделением. Получил смертельное ранение. Награждён Орденом Мужества посмертно, — отметил Михаил Развожаев.

Глава города также опубликовал последнее фото героя и заметил:

Это его последняя фотография, которую он отправил родным. Давайте запомним его таким! И будем помнить о его подвиге.

В Севастополе простились с офицером-минометчиком, погибшем в ходе спецоперации на Украине

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