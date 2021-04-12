В Севастополе разрабатывают новую схему транспортно-маршрутной сети

О работе над новой схемой транспортно-маршрутной сети Севастополя рассказал директор городского Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Павел Иено.

В рамках разработки схемы был проведен сбор исходных данных по состоянию транспортной системы, в том числе с учетом ранее поступивших обращений граждан и натурных обследований пассажиропотоков. Проведенная оценка состояния транспортной системы показывала несоответствие основных параметров нормативным требованиям качества, а также недостатки действующей маршрутной сети: дублирование маршрутов на участках улично-дорожной сети, что затрудняет процесс управления перевозками, ведет к снижению их безопасности, перегружает улично-дорожную сеть, – отметил Павел Иено.

При формировании новой маршрутной сети учитывалось формирование современных микрорайонов многоэтажной и среднеэтажной жилой застройки, реализация крупных проектов промышленного, торгового, рекреационного и культурного назначения, в частности, медицинского и культурного кластеров.

Разработанный проект новой маршрутной сети должен исключить высокое дублирование маршрутов общественного транспорта. Это возможно исключительно с одновременным повышением класса вместимости транспортных средств и созданием необходимых условий для их оптимальной работы: создание выделенных полос, обустройство заездных карманов, современных остановочных павильонов, – подчеркнул директор севастопольского Департамента.

Маршрутную сеть планируется сформировать на принципе «магистральных» (основных) и «подвозочных» (второстепенных) маршрутов.

Обязательное условие для этого – «бесшовная стыковка», то есть минимизация времени ожидания и обеспечение доступности для пожилых пассажиров и маломобильных граждан, – добавил Павел Иено.

Перед внедрением новой маршрутной сети необходимо создать условия для ее работы, в частности, комфортную транспортную инфраструктуру пересадочных узлов, в том числе обустройство на них современных остановочных павильонов.

До формирования сети на основе «магистральных» и «подвозочных» маршрутов необходимо внедрить расширенное билетное меню, включающее в себя «сквозные» и «безлимитные» тарифы, тариф «90 минут». Данное билетное меню позволит не платить дважды при пересадке на общественном транспорте и снизит затраты населения на поездки, – сказал чиновник.

Также в Севастополе планируется ввести единый тариф на всех видах общественного транспорта, включая морской транспорт.