В Севастополе с 11 января начинают работу точки сбора новогодних деревьев

Точки сбора новогодних ёлок в четверг, 11 января откроются в Севастополе. Об этом сообщили в Департаменте городского хозяйства.
Становится доброй традицией организация в Севастополе точек, где каждый может оставить свою ёлку, украшавшую дом в новогодние праздники, для их дальнейшей переработки, — отметили в Департаменте, уточнив, что такие точки будут работать с 11 января до 11 февраля.
Куда нести ёлки?
В Нахимовском районе:
— улица 2-й Обороны, в районе остановки общественного транспорта «Сады»,
— площадь Кролевецкого, в районе кинотеатра «Моряк»
ВЛенинском районе:
— улица Павла Силаева, в районе «Славянского базара».
В Гагаринском районе:
— проспект Героев Сталинграда, в районе дома №60.
Напоминаем! Ёлка должна быть сухая, без игрушек и новогодней мишуры – деревья будут переработаны специальной дробильной машиной. Площадки организованы для сбора сухих новогодних хвойных деревьев, а не для бытового мусора, – уточнили организаторы акции.
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: экология в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: экология в Крыму