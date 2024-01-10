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В Севастополе с 11 января начинают работу точки сбора новогодних деревьев

В Севастополе с 11 января начинают работу точки сбора новогодних деревьев

Опубликовал: CrimeaPRESS в Севастополь 16:43 10.01.2024

Точки сбора новогодних ёлок в четверг, 11 января откроются в Севастополе. Об этом сообщили в Департаменте городского хозяйства.

Становится доброй традицией организация в Севастополе точек, где каждый может оставить свою ёлку, украшавшую дом в новогодние праздники, для их дальнейшей переработки, — отметили в Департаменте, уточнив, что такие точки будут работать с 11 января до 11 февраля.

Куда нести ёлки?

В Нахимовском районе:
— улица 2-й Обороны, в районе остановки общественного транспорта «Сады»,
— площадь Кролевецкого, в районе кинотеатра «Моряк»

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ВЛенинском районе:
— улица Павла Силаева, в районе «Славянского базара».

В Гагаринском районе:
— проспект Героев Сталинграда, в районе дома №60.

Напоминаем! Ёлка должна быть сухая, без игрушек и новогодней мишуры – деревья будут переработаны специальной дробильной машиной. Площадки организованы для сбора сухих новогодних хвойных деревьев, а не для бытового мусора, – уточнили организаторы акции.

 

 

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